Становить 86% військового бюджету рф: стало відомо, скільки зброї надали Україні західні союзники

Цитата

«Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет росії. Ця та інша інформація по країнам, включаючи відсоток їх власного військового бюджету, виділеного Україні, згідно з даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро», - зазначив він.

Деталі

Згідно з опублікованої інфографіки, військова допомога від наших союзників за 10 місяців 2022 року перевищила військовий бюджет України на цей рік у 7,6 разів.

Так, країни Балтії найбільше допомагали України з військовим озброєнням:

• Латвія - 41%;

• Естонія - 37%;

• Литва - 16,7%

Найменше допомоги надала Австрія – 0,1%.

Доповнення

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 млн доларів.