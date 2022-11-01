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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Становить 86% військового бюджету рф: стало відомо, скільки зброї надали Україні західні союзники

Становить 86% військового бюджету рф: стало відомо, скільки зброї надали Україні західні союзники

Київ • УНН

 • 174743 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Загальна військова допомога, надана Україні західними партнерами в 2022 році, становить 41,3 млрд євро. Це становить 86% від військового бюджету рф. Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця у Twitter, інформує УНН.

Цитата

«Військова допомога, яку Україна отримала у 2022 році, на 14% менша за військовий бюджет росії. Ця та інша інформація по країнам, включаючи відсоток їх власного військового бюджету, виділеного Україні, згідно з даними Кільського інституту світової економіки станом на жовтень 2022 року. Ми цінуємо кожну гривню, фунт, долар і євро», - зазначив він.

Деталі

Згідно з опублікованої інфографіки, військова допомога від наших союзників за 10 місяців 2022 року перевищила військовий бюджет України на цей рік у 7,6 разів.

Так, країни Балтії найбільше допомагали України з військовим озброєнням:

• Латвія - 41%;
• Естонія - 37%;
• Литва - 16,7%

Найменше допомоги надала Австрія – 0,1%.

Доповнення

Сполучені Штати Америки оголосили про виділення нового пакету військової допомоги на суму 275 млн доларів.

Українські Національні Новини

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