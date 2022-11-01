Составляет 86% военного бюджета рф: стало известно, сколько оружия предоставили Украине западные союзники
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Общая военная помощь, предоставленная Украине западными партнерами в 2022 году, составляет 41,3 млрд евро. Это составляет 86% от военного бюджета рф. Об этом сообщил представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter, информирует УНН.
Цитата
«Военная помощь, которую Украина получила в 2022 году, на 14% меньше военного бюджета россии. Эта и другая информация по странам, включая процент их собственного военного бюджета, выделенного Украине, согласно данным Кильского института мировой экономики по состоянию на октябрь 2022 года. Мы ценим каждую гривну, фунт, доллар и евро», - отметил он.
Детали
Согласно опубликованной инфографике, военная помощь от наших союзников за 10 месяцев 2022 года превысила военный бюджет Украины на этот год в 7,6 раз.
Так, страны Балтии больше всего помогали Украине с военным вооружением:
• Латвия - 41%;
• Эстония - 37%;
• Литва - 16,7%
Наименьше помощи оказала Австрия – 0,1%.
Дополнение
Соединённые Штаты Америки объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму 275 млн долларов.