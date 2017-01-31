Станом на січень в Україні закрито 129 тис. підприємств - прем’єр-міністр
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на січень закрито 129 тисяч підприємств, при цьому з них 112 тисяч взагалі не здійснювали жодної підприємницької діяльності. Про це в ефірі ток-шоу “Свобода слова” повідомив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.
“В Україні закрито станом на січень місяць 129 тисяч підприємців. Тому що 112 тисяч з цих підприємців взагалі не здійснювали жодної підприємницької діяльності,”- сказав В.Гройсман.
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За його словами, в Україні більше 2 млн підприємців, тобто закрито тільки 6% підприємців, 80% з яких “лежали просто на папері”.
“Хтось колись себе зареєстрував, нічого не робив, папірці лежали. Законодавство передбачило, якщо ти підприємець, то хоча б сплати за себе мінімальний внесок в Пенсійний фонд. Тому що, коли ти завершиш свою діяльність, ти як майбутній пенсіонер прийдеш за пенсією. Чому ж ти маєш забрати пенсію працюючої людини сьогодні, а сам нічого не сплачуєш? Це і є соціальна справедливість. Ніяких жодних податків більше ніхто не просив нікого сплачувати,”- зазначив В.Гройсман.
“Із реально працюючих підприємців, закрито 16,8 тисяч підприємців, але за той же самий період утворено 23,5 тисячі підприємців. Це означає, що ніяких негативних тенденцій немає,” — додав він.