По состоянию на январь в Украине закрыто 129 тыс. предприятий - премьер-министр

"В Украине закрыты на январь месяц 129 тыс предпринимателей. Потому что 112 тыс из этих предпринимателей вообще не осуществляли никакой предпринимательской деятельности ", - сказал В.Гройсман.

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По его словам, в Украине больше 2 млн предпринимателей, то есть закрыто только 6% предпринимателей, 80% из которых "лежали просто на бумаге".

"Кто-то когда-то себя зарегистрировал, ничего не делал, бумажки лежали. Законодательство предусмотрело, если ты предприниматель, то хотя бы уплати за себя минимальный вклад в Пенсионный фонд. Потому что, когда ты закончишь свою деятельность, ты как будущий пенсионер придешь за пенсией. Почему же ты должна забрать пенсию работающего человека сегодня, а сам ничего не платишь? Это и есть справедливость. Никаких налогов больше никто не просил никого платить", - отметил В.Гройсман.

"С реально работающих предпринимателей, закрыто 16 800 предпринимателей, но за тот же самый период создано 23,5 тысячи предпринимателей. Это означает, что никаких негативных тенденций нет ", - добавил он.