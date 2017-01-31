Станом на ранок температура повітря в квартирах Авдіївки становить не нижче 15 градусів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. Після припинення електропостачання Авдіївського коксохімічного заводу та Донецької фільтрувальної станції станом на 7 год. 31 січня у місті забезпечено мінімальну температуру теплоносія в тепломережі, в квартирах підтримується температура повітря +15+16 градусів тепла, залишається відсутнім електро- та водопостачання. В місті на даний час перебуває близько 22 тис. чоловік, передає УНН з посиланням на прес-центр ДСНС.

“Соціально-значимі об’єкти м.Авдіївка забезпечені автономними засобами електроживлення та продовжують функціонувати в штатному режимі. Забезпечено мінімальний тиск та температуру теплоносія (до+40 градусів) в системі теплопостачання міста,” — йдеться в повідомленні.

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“Організовано функціонування 11 пунктів обігріву у яких можливо надати допомогу понад 1000 громадянам. Попередньо ремонтно-відновлювальні роботи планується розпочати 31 січня після узгодження з спеціальним координаційним центром по припиненню вогню та ОБСЄ,” — додали у прес-центрі.

У ДСНС зазначили, що всього до аварійно-відновлювальних робіт залучено 54 од. техніки та 229 чоловік.

Як повідомляв УНН, перший заступник голови Донецької ВГА Євген Вілінський заявив, що найближчим часом в Авдіївці запустять потужний генератор для забезпечення міста теплом.

Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

Як повідомляв УНН, у районі Авдіївки тривають періодичні обстріли з гранатометів і кулеметів. Раніше повідомлялося, що Президент перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці.

Нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.

 

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