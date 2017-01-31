По состоянию на утро температура воздуха в квартирах Авдеевки составляет не ниже 15 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. После прекращения электроснабжения Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции по состоянию на 7 ч. 31 января в городе обеспечено минимальную температуру теплоносителя в теплосети, в квартирах поддерживается температура воздуха +15 +16 градусов тепла, остается отсутствующим электро- и водоснабжение. В городе в настоящее время находится около 22 тыс. человек, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Социально-значимые объекты Авдеевки обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме. Обеспечено минимальное давление и температуру теплоносителя (до + 40 градусов) в системе теплоснабжения города ", - говорится в сообщении.
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"Организовано функционирование 11 пунктов обогрева в которых возможно оказать помощь более 1000 гражданам. Предварительно ремонтно-восстановительные работы планируется начать 31 января после согласования с специальным координационным центром по прекращению огня и ОБСЕ ", - добавили в пресс-центре.
В ГСЧС отметили, что всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 54 ед. техники и 229 человек.
Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Донецкой ВГА Евгений Вилинский заявил, что в ближайшее время в Авдеевке запустят мощный генератор для обеспечения города теплом.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Как сообщал УНН, в районе Авдеевки продолжаются периодические обстрелы из гранатометов и пулеметов. Ранее сообщалось, что Президент прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке.
Напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и угроза гуманитарной катастрофы.