Станом на квітень в Криму 86 осіб позбавлені волі з політичних мотивів - правозахисники

"Станом на квітень 86 осіб позбавлені волі у рамцях політично вмотивованого кримінального переслідування", - йдеться у звіті.

Так, за словами правозахисників, 15 квітня у селі Штурмове Балаклавського району Севастополя співробітники ФСБ РФ, МВС РФ і Росгвардії РФ вчинили обшук у імама місцевої мечеті Рустема Абілєва, після якого його було затримано.



17 квітня о 03:00 на КВПП "Каланчак" під час виїзду з Криму співробітники ФСБ РФ затримали активіста "Кримської солідарності" Раїма Айвазова.



Як повідомляв УНН, 30 травня в Джанкої російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток. Спочатку була затримана активістка, правозахисниця і громадянська журналістка Лутфіє Зудієва. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієвої. Згодом Салієву відпустили. Трохи згодом відпустили і Зудієву.