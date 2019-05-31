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Станом на квітень в Криму 86 осіб позбавлені волі з політичних мотивів - правозахисники

Станом на квітень в Криму 86 осіб позбавлені волі з політичних мотивів - правозахисники

Київ • УНН

 • 8443 перегляди

КИЇВ. 31 травня. УНН. Станом на квітень 2019 року в Криму 86 осіб було позбавлено волі у рамцях політично вмотивованого кримінального переслідування. Про це йдеться у Моніторинговому огляді ситуації з правами людини у Криму за квітень Кримської правозахисної групи (КПГ), передає УНН.

"Станом на квітень 86 осіб позбавлені волі у рамцях політично вмотивованого кримінального переслідування", - йдеться у звіті.
Так, за словами правозахисників, 15 квітня у селі Штурмове Балаклавського району Севастополя співробітники ФСБ РФ, МВС РФ і Росгвардії РФ вчинили обшук у імама місцевої мечеті Рустема Абілєва, після якого його було затримано.

17 квітня о 03:00 на КВПП "Каланчак" під час виїзду з Криму співробітники ФСБ РФ затримали активіста "Кримської солідарності" Раїма Айвазова.

Як повідомляв УНН, 30 травня в Джанкої російські силовики затримали двох кримськотатарських активісток. Спочатку була затримана активістка, правозахисниця і громадянська журналістка Лутфіє Зудієва. Пізніше стало відомо і про затримання активістки, дружини фігуранта другої бахчисарайської “справи Хізб ут-Тахрір”, координатора ініціативи “Кримське дитинство” Муміне Салієвої. Згодом Салієву відпустили. Трохи згодом відпустили і Зудієву.

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