Стане в нагоді для п'ятниці: лікар розповів про те, який спосіб вживання алкоголю шкідливий

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Так, за словами медика, найшкідливіший спосіб вживання алкоголю - це додавання в нього газованих солодких напоїв або розведення ними спиртних напоїв.

"З газованою і особливо солодкою водою - це один з найбільш шкідливих способів, тому що алкоголь швидше всмоктується в кров і стан сп'яніння настає швидше. Все газоване швидше потрапляє в кров і шлунково-кишковий тракт", - пояснює медик.

За його словами, також не корисно не закушувати випивку або робити це солодкими продуктами. Серед прийнятної альтернативи для газованих і солодких напоїв Роханський називає просту воду або лід.

"Запивати краще водою, але обов'язково не газованою. Тому що звичайна негазована вода розбавляє концентрацію алкоголю, а газована навпаки - прискорює його всмоктування. Лід теж добре підходить, як хороша альтернатива, якщо його класти і почекати, поки він підтане. Ще вважається, що прохолодним алкоголь пити приємніше. Але найкраще розбавляти звичайною водою", - розповів медик.

Особливо Роханський підкреслив важливість закуски під час вживання алкоголю для всіх систем організму.

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"Важливо закушувати. Якщо підшлункова працює в "холосту" і більш інтенсивно, є ризик розвитку панкреатиту при постійному споживанні алкоголю без закуски. А якщо ви п'єте разом з якоюсь їжею, наприклад, шашлики й інша закуска, то тоді підшлункова залоза працює за своїм прямим призначенням і не руйнується", - розповів лікар.

Відзначимо, що експерти першої крафтової горілки "Др. Житник" розкрили 5 секретів, які допоможуть кожному якомога довше не п'яніти. Серед цих порад також є рекомендація не використовувати газовані напої і за необхідності розбавляти або запивати алкоголь простою водою і добре закушувати. Раніше ж "Др. Житник" розвінчав головні міфи про те, як правильно подавати і пити горілку.

Нагадаємо, до ТОП-5 надійних українських виробників якісної горілки входять такі лікеро-горілчані компанії, як: "Баядера - Груп" (ТМ "Хлібний дар"), "Глобал Спірітс" (УДК) (ТМ "Хортиця"), "ЛВН Лімітед" (ТМ "Немірофф"), ЛГЗ "Прайм" (ТМ "Prime", "Др. Житник") і ТОВ "Атлантіс" (ТМ "Грін Дей").