Пригодится для пятницы: врач рассказал о том, какой способ употребления алкоголя вреден

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Так, по словам медика, самый вредный способ употребления алкоголя — это добавление в него газированных сладких напитков или разбавление ими спиртных напитков.

“С газированной и особенно сладкой водой — это один из наиболее вредных способов, потому что алкоголь быстрее всасывается в кровь и состояние опьянения наступает быстрее. Все газированное быстрее попадает в кровь и желудочно-кишечный тракт”, — объясняет медик.

По его словам, также не полезно не закусывать выпивку или делать это сладкими продуктами. Среди приемлемой альтернативы для газированных и сладких напитков Роханский называет простую воду или лед.

“Запивать лучше водой, но обязательно не газированной. Потому что обычная негазированная вода разбавляет концентрацию алкоголя, а газированная наоборот - ускоряет его всасывание. Лед тоже хорошо подходит, как хорошая альтернатива, если его класть и подождать, пока он подтает. Еще считается, что прохладным алкоголь пить приятнее. Но лучше всего разбавлять обычной водой”, — рассказал медик.

Особенно Роханский подчеркнул важность закуски во время употребления алкоголя для всех систем организма.

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“Важно закусывать. Если поджелудочная работает в "холостую“ и более интенсивно, есть риск развития панкреатита при постоянном потребления алкоголя без закуски. А если вы принимаете вместе с какой-то пищей, например, шашлыки и другая закуска, то тогда поджелудочная железа работает по своему прямому назначению и не разрушается”, — рассказал врач.

Отметим, что эксперты первой крафтовой водки “Др. Житник” раскрыли 5 секретов, которые помогут каждому как можно дольше не пьянеть. Среди этих советов также есть рекомендация не использовать газированные напитки и при необходимости разбавлять или запивать алкоголь простой водой и хорошо закусывать. Ранее же “Др. Житник” развенчал главные мифы о том, как правильно подавать и пить водку.

Напомним, в ТОП-5 надежных украинских производителей качественной водки входят такие ликеро-водочные компании, как: “Баядера — Групп” (ТМ “Хлебный дар”), “Глобал Спиритс” (УДК) (ТМ “Хортица”), “ЛВН Лимитед” (ТМ “Немирофф”), ЛВЗ “Прайм” (ТМ “Prime”, “Др. Житник”) и ООО “Атлантис” (ТМ “Грин Дэй”).