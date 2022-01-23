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Стане "повним виходом" з Мінських угод: у МЗС прокоментували можливе "визнання Л/ДНР" Росією

Стане "повним виходом" з Мінських угод: у МЗС прокоментували можливе "визнання Л/ДНР" Росією

Київ • УНН

 • 16380 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можливе визнання ОРДЛО з боку Російської Федерації стане “повним виходом” Росії з Мінських домовленостей. Про це він заявив в інтерв’ю Радіо Свобода, передає УНН.

Цитата

“Можливе визнання „ЛНР“ та „ДНР“ Російською Федерацією стане очевидним і повним виходом Росії з Мінських домовленостей”, — наголосив міністр.

Додамо

За його словами, зараз “абсолютно беззаперечним є факт”, що відповідальність за ситуацію і за майбутнє виконання Мінських угод лежить на Росії.

“Для світу є картинка тут абсолютно чіткою і очевидною. Перше. Росія є стороною конфлікту. Друге. Росія має виконувати частину Мінських домовленостей, починаючи з безпекової частини. Третє. Україна за останні роки (і в цьому є велика заслуга президента Зеленського особисто) зробила все для того, щоб зміцнити зв’язки з окупованими територіями, з громадянами України, які живуть на окупованих територіях, і для виконання Мінських домовленостей та рішень нормандських самітів”, — каже Кулеба.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ЄС про “визнання Л/ДНР” Держдумою РФ: це буде порушенням Мінських угод

Контекст

Минулого тижня депутати від Комуністичної партії Російської Федерації внесли в Державну думу РФ проект постанови до президента Володимира Путіна з проханням визнати так звані "Донецьку і Луганську народні республіки".

Документом пропонується включити до порядку денного Держдуми на лютий питання про визнання "Л/ДНР".

Пізніше в Держдумі заявили, що готові обговорити внесений раніше проект постанови.

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