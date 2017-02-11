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Стан Б.Шидло стабільний і вона може керувати урядом - речник

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Стан здоров’я прем’єр-міністр Польщі Беати Шидло після вчорашньої дорожньо-транспортної пригоди стабільний і під контролем лікарів. Глава уряду проходить обстеження в одній із лікарень Варшави. Про це повідомив речник прем’єр-міністра Польщі Рафал Боханек, передає УНН із посиланням на Польське радіо.

Стан Б.Шидло стабільний і вона може керувати урядом - речник

“Пані прем’єр перебуватиме на обстеженні ще впродовж найближчих днів”, — повідомив речник, додавши, що період реабілітації залежатиме від лікарів, котрі опікуються Беатою Шидло. “Усе перебуває під контролем медиків”, — наголосив він.

Р.Боханек сказав, що прем’єр-міністр “почувається добре, хоча, ймовірно, некомфортно”. Він підкреслив, що її стан здоров’я стабільний і вона може виконувати обов’язки глави уряду.

Нагадаємо, ДТП за участю авто, в якому їхала прем’єрка Польщі, сталася вчора ввечері у місті Освєнцім на півдні Польщі. Главу уряду Польщі доставили до місцевої лікарні, після чого, за власним бажанням і після консультацій з лікарями її перевезли гелікоптером до Варшави.

За даними поліції, водій автомобіля Fiat Seicento, який став винуватцем аварії, визнав свою провину.

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