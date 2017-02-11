Состояние Б.Шидло стабильное и она может руководить правительством - спикер
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Состояние здоровья премьер-министр Польши Беаты Шидло после вчерашнего ДТП стабильное и она под контролем врачей. Глава правительства проходит обследование в одной из больниц Варшавы. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Польши Рафал Боханек, передает УНН со ссылкой на Польское радио.
"Госпожа премьер будет находиться на обследовании еще в течение ближайших дней", - сообщил пресс-секретарь, добавив, что период реабилитации будет зависеть от врачей, которые занимаются Беатой Шидло. "Все находится под контролем медиков", - подчеркнул он.
Р.Боханек сказал, что премьер-министр "чувствует себя хорошо, хотя, вероятно, некомфортно". Он подчеркнул, что ее состояние здоровья стабильное и она может выполнять обязанности главы правительства.
Напомним, ДТП с участием авто, в котором ехала премьер Польши, произошло вчера вечером в городе Освенцим на юге Польши. Главу правительства Польши доставили в местную больницу, после чего, по собственному желанию и после консультаций с врачами ее перевезли вертолетом в Варшаву.
По данным полиции, водитель автомобиля Fiat Seicento, который стал виновником аварии, признал свою вину.