Состояние Б.Шидло стабильное и она может руководить правительством - спикер

"Госпожа премьер будет находиться на обследовании еще в течение ближайших дней", - сообщил пресс-секретарь, добавив, что период реабилитации будет зависеть от врачей, которые занимаются Беатой Шидло. "Все находится под контролем медиков", - подчеркнул он.

Р.Боханек сказал, что премьер-министр "чувствует себя хорошо, хотя, вероятно, некомфортно". Он подчеркнул, что ее состояние здоровья стабильное и она может выполнять обязанности главы правительства.

Напомним, ДТП с участием авто, в котором ехала премьер Польши, произошло вчера вечером в городе Освенцим на юге Польши. Главу правительства Польши доставили в местную больницу, после чего, по собственному желанию и после консультаций с врачами ее перевезли вертолетом в Варшаву.

По данным полиции, водитель автомобиля Fiat Seicento, который стал виновником аварии, признал свою вину.