Стало відомо, який алкоголь вибирають українці - дослідження

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Найпопулярнішими спиртними напоями в Україні є горілка і пиво. Про це свідчать дані дослідження Research&Branding Group, передає УНН.

"Серед спиртних напоїв лідерами за частотою їх вживання українцями є пиво і горілка (49% згадувань кожен)", - йдеться в дослідженні.

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Далі йдуть вина. Цей продукт вважають за краще 27% українців. Третє місце належить коньякам і бренді - 18%. Кріплені вина обирають 17% українців.

Відзначається, що переваги тих чи інших спиртних напоїв залежить від статі українців.

"Чоловіки частіше віддають перевагу горілці (67%, пиво (66%) і коньяк (22%), а жінки - сухі вина (43%), шампанське (33% і кріплені вина (23%)", - йдеться в дослідженні.

Як повідомляв УНН, до Нового року в переддень свят алкоголь в Україні дорожчати не буде. За словами, директора з маркетингу компанії Eastern Beverage Trading Олексія Безуглого, ціна звичайної пляшки горілки буде стартувати з 79,55 грн, ціна продукції відомих українських брендів буде перебувати в діапазоні 82-87 грн.

Вартість шампанського складе 79,19 грн за 0,7 л і вище.

Коньяк 0,5 л. трирічної витримки 40% буде коштувати не менше 120 грн.

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