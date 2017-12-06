Стало известно, какой алкоголь предпочитают украинцы - исследование
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Самыми популярными спиртными напитками в Украине являются водка и пиво. Об этом свидетельствуют данные исследования Research&Branding Group, передает УНН.
"Среди спиртных напитков лидерами по частоте их употребления украинцами являются пиво и водка (49% упоминаний каждый)", - говорится в исследовании.
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Далее следуют вина. Этот продукт предпочитают 27% украинцев. Третье место принадлежит коньякам и бренди - 18%. Крепленые вина предпочитают 17% украинцев.
Отмечается, что предпочтения тех или иных спиртных напитков зависит от пола украинцев.
"Мужчины чаще предпочитают водку (67%, пиво (66%) и коньяк (22%), а женщины — сухие вина (43%), шампанское (33% и крепленые вина (23%)", - говорится в исследовании.
Как сообщал УНН, к Новому году в канун праздников алкоголь в Украине дорожать не будет. По словам, директора по маркетингу компании Eastern Beverage Trading Алексея Безуглого, цена обычной бутылки водки будет стартовать с 79,55 грн, цена продукции известных украинских брендов будет находиться в диапазоне 82-87 грн.
Стоимость шампанского составит 79,19 грн за 0,7 л и выше.
Коньяк 0,5 л. трехлетней выдержки 40% будет стоить не менее 120 грн.