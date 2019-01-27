Стало відомо, в яких умовах утримується український моряк Терещенко

"Володя знаходиться в старому корпусі, там, де немає гарячої води, і не ловить телевізор. Він просив про переведення в іншу камеру, але поки без результату. Домовилися, що ще раз напише про це. Тому що в камері холодно - дірку в стіні одну заклали, з'явилася інша. Співкамерник - мусульманин, обвинувачений в тероризмі, по-російськи він не говорить, комунікація з ним утруднена, що Володі досить складно - він людина товариська. Ще з проблем - почали хворіти зуби. Думаю, це стрес, бридка московська вода і екологія, ну і тюремне утримання, звичайно. Він в п'ятницю написав заявку на лікаря, дана ситуація у нас на контролі", - повідомила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українському морякові, який знаходиться у військовому полоні в РФ, потрібно провести медогляд

Георгіївська також зазначила, що рідні і близькі Терещенко регулярно шлють йому листи. Однак, сам моряк їх не отримує.

"До сих пір жодного листа він не отримав, хоча його рідні, близькі та друзі пишуть йому один-два рази щотижня. Від нього сестра отримала тільки одну листівку, хоча він написав вже 4 листи ...", - додала вона.

За словами адвоката, гроші на рахунку у Терещенко "ще є". Незважаючи на ситуацію, моряк не падає духом, уточнила вона.

"Володя читає книги, займається спортом. Настрій бойовий, знову все наше з ним побачення ми сміялися - він труїть байки і добре жартує. Так що старший матрос Володимир Терещенко як завжди тримається стійко, по-молодецьки, передає всім привіт", - написала Георгіївська.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в чорному морі в порт Маріуполя в Азовському морі.

24 українських моряків заарештували в Криму 27 і 28 листопада на два місяці, потім їх перемістили в в московське СІЗО. Підконтрольний РФ суд Криму відмовив в апеляції всім 24 українським морякам. 15 і 16 січня 2019 року суд в Москві продовжив термін утримання під вартою всіх 24 військовополонених українських моряків.