Стало відомо, у яких регіонах найвища якість газу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Середня теплота згоряння природного газу, що подається українцям, становить більше 8200 ккал/кубометр (при нормі стандарту 7600 ккал/кубометр), передає УНН з посиланням на дані “Укртрансгазу”.
“Середньозважена нижча теплота згоряння природного газу, що подається споживачам України, становить більше 8 200 ккал/кубометр (при нормі стандарту 7600 ккал/ кубометр)”, — зазначили в “Укртрансгазі”.
Компанія також опублікувала показники якості газу в Україні у березні 2018 року.
В “Укртрансгазі” додали, що до країн Європи поставляється природний газ такої ж якості, що і для українських споживачів.
При цьому, за якісні показники природного газу, що подається кінцевим споживачам в Україні відповідають публічні акціонерні товариства з газопостачання. Контроль якості природного газу (у тому числі визначення його компонентного складу та теплоти згоряння), який передається до газорозподільних мереж цих товариств, проводиться 65 хіміко-аналітичними лабораторіями “Укртрансгазу”.
Водночас, якщо споживачі мають сумніви щодо якості природного газу, то вони можуть звертатись до відповідних територіальних органів Департаменту технічного регулювання Мінекономрозвитку для проведення позачергової перевірки якості природного газу.
Довідка УНН.
Основний показник якості природного газу — теплота згоряння (калорійність). Чим вища калорійність, тим менший обсяг газу необхідно витратити, щоб скип’ятити, наприклад, літр води на газовій плиті чи підвищити на градус температуру в оселі.
Нагадаємо, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 11 квітня збільшився до 7,452 млрд куб. м.