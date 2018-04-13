Стало известно, в каких регионах самое высокое качество газа

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Средняя теплота сгорания природного газа, подаваемого украинцам, составляет более 8200 ккал/кубометр (при норме стандарта 7600 ккал/кубометр), передает УНН со ссылкой на данные “Укртрансгаза”.

“Средневзвешенная низшая теплота сгорания природного газа, подаваемого потребителям Украины, составляет более 8200 ккал/кубометр (при норме стандарта 7600 ккал/кубометр)”, — отметили в “Укртрансгаз”.

Компания также опубликовала показатели качества газа в Украину в марте 2018 года.

В “Укртрансгаз” добавили, что в страны Европы поставляется природный газ такого же качества, что и для украинских потребителей.

При этом, за качественные показатели природного газа, подаваемого конечным потребителям в Украине отвечают публичные акционерные общества по газоснабжению. Контроль качества природного газа (в том числе определение его компонентного состава и теплоты сгорания), который передается в газораспределительные сети этих обществ, проводится 65 химико-аналитическими лабораториями “Укртрансгаза”.

В то же время, если потребители сомневаются в качестве природного газа, они могут обращаться в соответствующие территориальные органы Департамента технического регулирования Минэкономразвития для проведения внеочередной проверки качества природного газа.

Справка УНН.

Основной показатель качества природного газа — теплота сгорания (калорийность). Чем выше калорийность, тем меньший объем газа необходимо потратить, чтобы вскипятить, например, литр воды на газовой плите или повысить на градус температуру в доме.

Напомним, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 11 апреля увеличился до 7,452 млрд куб. м.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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