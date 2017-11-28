Стало відомо, скільки заробляють на нелегальній торгівлі з ОРДЛО

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Нелегальне перевезення товарів з України на тимчасово окуповану територію Донецьких і Луганських областей було і залишається прибутковим бізнесом. Про це йдеться у звіті Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), передає УНН.

Експерти НАКО дослідили, що плата за пропуск вантажівок з України та територію ОРДЛО не є постійною і може різнитися залежно від підрозділу або місця пропуску, а також від характеру самого вантажу.

Так, наприклад, станом на 2015 рік орієнтовна вартість пропуску через один блокпост 5 тонної вантажівки становила 20 тис. грн. А орієнтовна вартість пропуску через "зелений коридор" (безперешкодний прохід через усі блок пости) міг обійтися орієнтовно у 60 – 80 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Снекова корпорація С.Рибалки намагалася приховати комерційні стосунки із ДНР/ЛНР - слідство 

У дослідженні НАКО йдеться, що незважаючи на значні суми хабарів, нелегальне перевезення товарів до ОРДЛО було і залишається прибутковим.

"Брутто-прибуток (без урахування хабарів, дорожніх витрат і сплати податків "ЛДНР" - ред.) різниться залежно від товару та інших факторів, але міг сягати 200–250% від витраченої на товар суми в 2015 році. Так, наприклад, куплену на підконтрольній території 2,5-літрову пляшку пива за 25 грн у 2015 році можна було продати в ОРДЛО за 50–60 грн. У 2015 році водій 20-тонної вантажівки міг отримати залежно від товару 15 –20 тис. грн чистого прибутку за одну ніч", - повідомили у НАКО.

Нагадаємо, СБУ підозрює компанію родини нардепа С. Рибалки у фінансуванні тероризму, зокрема, мова про бізнес на території ОРДЛО.

Йдеться про снекову корпорацію S. Group. Раніше, журналіст Д.Казанський опублікував документи, що вказують на роботу вказаної компаній з компаніями-дистриб'юторами, зареєстрованими на непідконтрольній Україні території.

Крім того, журналіст повідомив, що факт торгівлі саме снеками S.Group Рибалки підтвердили і в ОРДЛО. 

Додамо, раніше ЗМІ дослідили зв’язок родинного бізнесу Рибалки зі снековим заводом, що працює в РФ (у Липецьку). 

Довідка УНН: НАКО є спільним з міжнародно-національним проектом Програми протидії корупції у сфері безпеки і оборони Transparency International Великобританії та Transparency International України за підтримки Міністерства закордонних справ Королівства Нідерландів.

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