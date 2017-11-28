Стало известно, сколько зарабатывают на нелегальной торговле с ОРДЛО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Нелегальная перевозка товаров из Украины на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей была и остается прибыльным бизнесом. Об этом говорится в отчете независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), передает УНН.
Эксперты НАКО обнаружили, что плата за пропуск грузовиков из Украины и территорию ОРДЛО не является постоянной и может различаться в зависимости от подразделения или места пропуска, а также от характера самого груза.
Так, например, по состоянию на 2015 год ориентировочная стоимость пропуска через один блокпост 5 тонного грузовика составляла 20 тыс. грн. А ориентировочная стоимость пропуска через "зеленый коридор" (беспрепятственный проход через все блок посты) мог обойтись ориентировочно в 60 - 80 тыс. грн.
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В исследовании НАКО говорится, что несмотря на значительные суммы взяток, нелегальная перевозка товаров в ОРДЛО была и остается прибыльной.
"Брутто-прибыль (без учета взяток, дорожных расходов и уплаты налогов "ЛДНР" - ред.) отличается в зависимости от товара и других факторов, но могла достигать 200-250% от потраченной на товар суммы в 2015 году. Так, например, купленную на подконтрольной территории 2,5 литровую бутылку пива за 25 грн в 2015 году можно было продать в ОРДЛО за 50-60 грн. В 2015 году водитель 20-тонного грузовика мог получить в зависимости от товара 15 -20 тыс. грн чистой прибыли за одну ночь", - сообщили в НАКО.
Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.
Речь идет о снековой корпорации S. Group. Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу указанной компаний с компаниями-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.
Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.
Добавим, ранее СМИ исследовали связь семейного бизнеса Рыбалки со снековой заводом, работающим в РФ (в Липецке).
Справка УНН: НАКО является совместным с международно-национальным проектом Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны Transparency International Великобритании и Transparency International Украины при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.