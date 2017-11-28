Стало известно, сколько зарабатывают на нелегальной торговле с ОРДЛО

Эксперты НАКО обнаружили, что плата за пропуск грузовиков из Украины и территорию ОРДЛО не является постоянной и может различаться в зависимости от подразделения или места пропуска, а также от характера самого груза.

Так, например, по состоянию на 2015 год ориентировочная стоимость пропуска через один блокпост 5 тонного грузовика составляла 20 тыс. грн. А ориентировочная стоимость пропуска через "зеленый коридор" (беспрепятственный проход через все блок посты) мог обойтись ориентировочно в 60 - 80 тыс. грн.

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В исследовании НАКО говорится, что несмотря на значительные суммы взяток, нелегальная перевозка товаров в ОРДЛО была и остается прибыльной.

"Брутто-прибыль (без учета взяток, дорожных расходов и уплаты налогов "ЛДНР" - ред.) отличается в зависимости от товара и других факторов, но могла достигать 200-250% от потраченной на товар суммы в 2015 году. Так, например, купленную на подконтрольной территории 2,5 литровую бутылку пива за 25 грн в 2015 году можно было продать в ОРДЛО за 50-60 грн. В 2015 году водитель 20-тонного грузовика мог получить в зависимости от товара 15 -20 тыс. грн чистой прибыли за одну ночь", - сообщили в НАКО.

Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.

Речь идет о снековой корпорации S. Group. Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу указанной компаний с компаниями-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Добавим, ранее СМИ исследовали связь семейного бизнеса Рыбалки со снековой заводом, работающим в РФ (в Липецке).

Справка УНН: НАКО является совместным с международно-национальным проектом Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны Transparency International Великобритании и Transparency International Украины при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.