Стало известно, сколько зарабатывают на нелегальной торговле с ОРДЛО

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 77525 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 67147 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 74371 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 81833 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118003 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115111 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144033 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107382 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108811 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113356 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 117833 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 105144 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 114774 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 32529 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 45219 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 45219 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 114774 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 118004 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 121562 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 144033 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 105929 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 113316 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 114354 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 119830 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 207002 просмотра
Актуальное
Стало известно, сколько зарабатывают на нелегальной торговле с ОРДЛО

Стало известно, сколько зарабатывают на нелегальной торговле с ОРДЛО

Киев  •  УНН

 • 10036 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Нелегальная перевозка товаров из Украины на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей была и остается прибыльным бизнесом. Об этом говорится в отчете независимого антикоррупционного комитета по вопросам обороны (НАКО), передает УНН.

Эксперты НАКО обнаружили, что плата за пропуск грузовиков из Украины и территорию ОРДЛО не является постоянной и может различаться в зависимости от подразделения или места пропуска, а также от характера самого груза.

Так, например, по состоянию на 2015 год ориентировочная стоимость пропуска через один блокпост 5 тонного грузовика составляла 20 тыс. грн. А ориентировочная стоимость пропуска через "зеленый коридор" (беспрепятственный проход через все блок посты) мог обойтись ориентировочно в 60 - 80 тыс. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снековая корпорация С.Рыбалки пыталась скрыть коммерческие отношения с ДНР/ЛНР - следствие

В исследовании НАКО говорится, что несмотря на значительные суммы взяток, нелегальная перевозка товаров в ОРДЛО была и остается прибыльной.

"Брутто-прибыль (без учета взяток, дорожных расходов и уплаты налогов "ЛДНР" - ред.) отличается в зависимости от товара и других факторов, но могла достигать 200-250% от потраченной на товар суммы в 2015 году. Так, например, купленную на подконтрольной территории 2,5 литровую бутылку пива за 25 грн в 2015 году можно было продать в ОРДЛО за 50-60 грн. В 2015 году водитель 20-тонного грузовика мог получить в зависимости от товара 15 -20 тыс. грн чистой прибыли за одну ночь", - сообщили в НАКО.

Напомним, СБУ подозревает компанию семьи нардепа С.Рыбалки в финансировании терроризма, в частности, речь идет о бизнесе на территории ОРДЛО.

Речь идет о снековой корпорации S. Group. Ранее, журналист Д.Казанский опубликовал документы, указывающие на работу указанной компаний с компаниями-дистрибьюторами, зарегистрированными на неподконтрольной Украине территории.

Кроме того, журналист сообщил, что факт торговли именно снеками S.Group Рыбалки подтвердили и в ОРДЛО.

Добавим, ранее СМИ исследовали связь семейного бизнеса Рыбалки со снековой заводом, работающим в РФ (в Липецке).

Справка УНН: НАКО является совместным с международно-национальным проектом Программы противодействия коррупции в сфере безопасности и обороны Transparency International Великобритании и Transparency International Украины при поддержке Министерства иностранных дел Королевства Нидерландов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы