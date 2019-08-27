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Стало відомо, скільки українці витрачають з карток на харчі

Стало відомо, скільки українці витрачають з карток на харчі

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Майже 46% коштів з банківських карток українці витрачають на харчі. Про це повідомили УНН у пресслужбі ПриватБанку.

"У липні в мережі торгових терміналів ПриватБанку українці витратили з банківських карток понад 20,8 млрд грн, з них 9,5 млрд – на продукти харчування", - вказали у банку.

Як повідомили у фінустанові, на другому місці за обсягами були витрати на кафе, ресторани та інші місця громадського харчування – 2,1 млрд грн.

Майже 10%, або 2 млрд грн, у липні українці витратили на меблі та товари для дому, а понад 1,5 млрд грн – на одяг та взуття. У топ-5 витрат з карток українців також входять витрати на аптеки та медицину – 1,45 млрд грн.

Додамо, за даними ПриватБанку, за підсумками 2018 року у цього банку було близько 22 млн клієнтів. Чисельність населення в Україні, за оцінкою Держстатистики, становить близько 42 млн осіб.

Українські Національні Новини

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