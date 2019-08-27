Стало известно, сколько украинцы тратят с карточек на продукты
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. Почти 46% средств с карточек банковских украинцы тратят на еду. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ПриватБанка.
"В июле в сети торговых терминалов ПриватБанка украинцы потратили с банковских карточек более 20,8 млрд грн, из них 9,5 млрд - на продукты питания", - указали в банке.
Как сообщили в финучреждении, на втором месте по объемам были расходы на кафе, рестораны и другие места общественного питания - 2,1 млрд грн.
Почти 10%, или 2 млрд грн, в июле украинцы потратили на мебель и товары для дома, а более 1,5 млрд грн - на одежду и обувь. В топ-5 затрат с карточек украинцев также входят расходы на аптеки и медицину - 1,45 млрд грн.
Добавим, по данным ПриватБанка, по итогам 2018 года у этого банка было около 22 млн клиентов. Численность населения в Украине, по оценке Госстатистики, составляет около 42 млн человек.