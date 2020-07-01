Стало відомо, скільки разів контрабандисти намагалися перевезти через кордон алкоголь

“За результатами розгляду повідомляємо, що з початку 2020 року (станом на 22 червня 2020 року) під час виконання завдань на державному кордоні органами і підрозділами Держприкордонслужби виявлено 60 спроб незаконного переміщення через державний кордон алкогольних виробів”, — йдеться у відповіді на запит.

Як повідомлялося, на Донеччині виявили контрафактний алкоголь і тютюну на півтора мільйона гривень.

Нагадаємо, у Чорноморську виявили контрабанду цигарок з ОАЕ на 69 млн грн.