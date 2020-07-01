Стало відомо, скільки разів контрабандисти намагалися перевезти через кордон алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. З початку цього року прикордонники виявили 60 спроб незаконного переміщення через державний кордон алкогольних виробів. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.
“За результатами розгляду повідомляємо, що з початку 2020 року (станом на 22 червня 2020 року) під час виконання завдань на державному кордоні органами і підрозділами Держприкордонслужби виявлено 60 спроб незаконного переміщення через державний кордон алкогольних виробів”, — йдеться у відповіді на запит.
Як повідомлялося, на Донеччині виявили контрафактний алкоголь і тютюну на півтора мільйона гривень.
Нагадаємо, у Чорноморську виявили контрабанду цигарок з ОАЕ на 69 млн грн.