Стало известно, сколько раз контрабандисты пытались перевезти через границу алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. С начала этого года пограничники выявили 60 попыток незаконного перемещения через государственную границу алкогольных изделий. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"По результатам рассмотрения сообщаем, что с начала 2020 года (по состоянию на 22 июня 2020 года) во время выполнения задач на государственной границе органами и подразделениями Госпогранслужбы выявлено 60 попыток незаконного перемещения через государственную границу алкогольных изделий", - говорится в ответе на запрос.
Как сообщалось, в Донецкой области обнаружен контрафактный алкоголь и табак на полтора миллиона гривен.
Напомним, в Черноморске обнаружили контрабанду сигарет из ОАЭ на 69 млн грн.