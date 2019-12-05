Стало відомо, скільки планують витратити на новорічне оформлення Офісу Зеленського

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Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. У цьому році на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України заплановано витратити близько 40 тис. грн. Про це повідомили в управлінні адміністративними будинками Державного управління справами у відповідь на інформаційний запит УНН.

“Повідомляємо, що на новорічне оформлення приміщень Офісу Президента України у 2019 році Управлінням заплановано витратити близько 40 000,00 грн, у тому числі на придбання 4 штучних ялинок”, — йдеться у відповіді.

Також, повідомляється, що в минулому році на прикрашення приміщень Адміністрації Президента України було витрачена майже на 10 200 грн менше.

“У 2018 році для прикрашання приміщень Адміністрації Президента України Управління витратило 29 800,00 грн”, — зазначається у відповіді.

Нагадаємо, у Верховній Раді знову планують встановити вживані ялинки.

Як повідомлялося, у Києві розпочали монтаж головної новорічної ялинки на Софійській площі.

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