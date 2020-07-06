Стало відомо, скільки літрів алкоголю контрабандисти цьогоріч вже намагалися перевезти через кордон

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У цьому році прикордонники виявили та передали відповідним органам 12,82 тис. літрів алкоголю. Про це повідомили в Адміністрації Державної прикордонної служби України у відповідь на інформаційний запит УНН.

"У 2020 році під час незаконного переміщення через державний кордон органами охорони державного кордону виявлено та передано відповідним органам 12,82 тис. літрів алкоголю (попередня сума оцінки 3,25 млн грн)", - йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо, з початку цього року прикордонники виявили 60 спроб незаконного переміщення через державний кордон алкогольних виробів.

Як повідомляв УНН, цього року контрабандисти вже намагалися перевезти через кордон понад 4 млн пачок сигарет.

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