Стало известно, сколько литров алкоголя контрабандисты в этом году уже пытались перевезти через границу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В этом году пограничники обнаружили и передали соответствующим органам 12,82 тыс. литров алкоголя. Об этом сообщили в Администрации Государственной пограничной службы Украины в ответ на информационный запрос УНН.
"В 2020 году во время незаконного перемещения через государственную границу органами охраны государственной границы обнаружено и передано соответствующим органам 12,82 тыс. литров алкоголя (предварительная сумма оценки 3,25 млн грн)", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, с начала этого года пограничники обнаружили 60 попыток незаконного перемещения через государственную границу алкогольных изделий.
Как сообщал УНН, в этом году контрабандисты уже пытались перевезти через границу более 4 млн пачек сигарет.