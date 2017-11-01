Стало відомо про стан поранених під Широкино українських військових

"За словами ведучого хірурга 61-го мобільного військового шпиталю полковника медичної служби Іллі Гайдаржи, пораненим була надана вся необхідна кваліфікаційно-хірургічна допомога. Зараз стан здоров’я двох захисників оцінюється як задовільний, ще один знаходиться у середньому стані важкості", - йдеться у повідомленні.

При цьому у штабі АТО зазначили, що позиції ЗСУ поблизу Широкиного зазнали ворожих обстрілів зі 122-міліметрової артилерії, мінометів калібру 120 мм, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. При цьому зазначається, що бойовики били прямо в окопи з українськими військовими. На що ЗСУ завдали удару у відповідь.