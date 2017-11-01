Стало известно о состоянии раненых под Широкино украинских военных

"По словам ведущего хирурга 61-го мобильного военного госпиталя полковника медицинской службы Ильи Гайдаржи, раненым была оказана вся необходимая квалификационно-хирургическая помощь. Сейчас состояние здоровья двух защитников оценивается как удовлетворительное, еще один находится в среднем состоянии тяжести", - говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО отметили, что позиции ВСУ вблизи Широкино подверглись вражеским обстрелам со 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом отмечается, что боевики били прямо в окопы с украинскими военными. На что ВСУ нанесли ответный удар.