Стало известно о состоянии раненых под Широкино украинских военных

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 58625 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 126267 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 106466 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 109048 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 107492 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 100517 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 105371 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102572 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно о состоянии раненых под Широкино украинских военных

Стало известно о состоянии раненых под Широкино украинских военных

Киев  •  УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Состояние здоровья двух украинских военнослужащих, получивших ранения под Широкино, удовлетворительное, еще один раненый в состоянии средней тяжести. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО, передает УНН.

"По словам ведущего хирурга 61-го мобильного военного госпиталя полковника медицинской службы Ильи Гайдаржи, раненым была оказана вся необходимая квалификационно-хирургическая помощь. Сейчас состояние здоровья двух защитников оценивается как удовлетворительное, еще один находится в среднем состоянии тяжести", - говорится в сообщении.

При этом в штабе АТО отметили, что позиции ВСУ вблизи Широкино подверглись вражеским обстрелам со 122-миллиметровой артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. При этом отмечается, что боевики били прямо в окопы с украинскими военными. На что ВСУ нанесли ответный удар.

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