Стало відомо, на скільки торік подорожчали подорожі автотранспортом
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Вартість проїзду автомобільним транспортом минулого року зросла майже на 20%, а залізничними - майже на 4%. Про це йдеться у звіті про підсумки роботи транспорту за 2017 рік, опубліковані Мінекономрозвитку, передає УНН.
“Минулого року ІСЦ транспортних послуг збільшився на 17,8%, у тому числі автодорожнього пасажирського транспорту — на 19,7% та залізничного — на 3,9%”, — повідомили у Мінекономрозвитку.
Нагадаємо, за даними НБУ, у січні зростання вартості перевезень у міському маршрутному транспорті прискорилося на тлі підвищення цін на паливо. Зокрема, ціни на паливо підвищилися на 21,8% через суттєве подорожчання нафти на світових ринках та послаблення гривні.