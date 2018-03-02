Стало відомо, коли законопроект про реабілітацію військових направлять до Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Найближчим часом в Верховну Раду буде направлено законопроект “Про реабілітацію осіб, які забезпечували державну безпеку України ті інших осіб”. Про це під час круглого столу заявила керівник офісу Уповноваженого Президента України з питань реабілітації учасників АТО Наталія Зарецька, передає кореспондент УНН.
“Ми маємо перший спільний результат, який фактично перейшов в фазу підготовки до того, щоб (законопроект про реабілітацію осіб, які забезпечували державну безпеку України — ред.) було передано в парламентську залу для розгляду народними депутатами. Все напрацьоване в законопроекті про систему реабілітації було використано в цьому законопроекті. Вже пройшло обговорення цього документу, і ми отримали відгуки від центральних органів виконавчої влади, військового сектору. Тож зараз він на стадії доопрацювання з юристами”, — повідомила Н.Зарецька.
Вона додала, що основна мета цього законопроекту - створення умов для якісної, кваліфікованої і вчасної реабілітаційно-психологічної медичної допомоги, “всіх, хто захищав нашу Україну”.
“В країні є система реабілітації осіб з інвалідністю, однак ми маємо розбудувати загальну систему. Ми розуміємо, що сектор системи безпеки і оборони і закон має поширюватись на членів сімей учасників АТО”, — резюмувала Н.Зарецька.
Як повідомляв УНН, минулого року психологічну реабілітацію пройшли 450 учасників АТО.