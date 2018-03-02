Стало известно, когда законопроект о реабилитации военных направят в Раду
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В ближайшее время в Верховную Раду будет направлен законопроект "О реабилитации лиц, обеспечивающих государственную безопасность Украины те других лиц". Об этом во время круглого стола заявила руководитель офиса Уполномоченного Президента Украины по вопросам реабилитации участников АТО Наталья Зарецкая, передает корреспондент УНН.
"У нас есть первый общий результат, который фактически перешел в фазу подготовки к тому, чтобы (законопроект о реабилитации лиц, обеспечивающих государственную безопасность Украины - ред.) был передан в парламентский зал для рассмотрения народными депутатами. Все наработанное в законопроекте о системе реабилитации было использовано в этом законопроекте. Уже прошло обсуждение этого документа, и мы получили отзывы от центральных органов исполнительной власти, военного сектора. Поэтому сейчас он на стадии доработки с юристами", - сообщила Н.Зарецкая.
Она добавила, что основная цель этого законопроекта - создание условий для качественной, квалифицированной и своевременной реабилитационно-психологической медицинской помощи, "всех, кто защищал нашу Украину".
"В стране есть система реабилитации лиц с инвалидностью, однако мы построить общую систему. Мы понимаем, что сектор безопасности и обороны и закон должен распространяться на членов семей участников АТО", - резюмировала Н.Зарецкая.
Как сообщал УНН, в прошлом году психологическую реабилитацию прошли 450 участников АТО.