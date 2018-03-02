Стало известно, когда законопроект о реабилитации военных направят в Раду

"У нас есть первый общий результат, который фактически перешел в фазу подготовки к тому, чтобы (законопроект о реабилитации лиц, обеспечивающих государственную безопасность Украины - ред.) был передан в парламентский зал для рассмотрения народными депутатами. Все наработанное в законопроекте о системе реабилитации было использовано в этом законопроекте. Уже прошло обсуждение этого документа, и мы получили отзывы от центральных органов исполнительной власти, военного сектора. Поэтому сейчас он на стадии доработки с юристами", - сообщила Н.Зарецкая.

Она добавила, что основная цель этого законопроекта - создание условий для качественной, квалифицированной и своевременной реабилитационно-психологической медицинской помощи, "всех, кто защищал нашу Украину".

"В стране есть система реабилитации лиц с инвалидностью, однако мы построить общую систему. Мы понимаем, что сектор безопасности и обороны и закон должен распространяться на членов семей участников АТО", - резюмировала Н.Зарецкая.

Как сообщал УНН, в прошлом году психологическую реабилитацию прошли 450 участников АТО.