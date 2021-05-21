Стало відомо, коли відкриють Ейфелеву вежу для відвідувачів

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“Буду рада знову вітати вас з 16 липня! Зверніть увагу, що онлайн-квитки будуть доступні з 1 червня”, — уточнюється в повідомленні.

Деталі

Як повідомив AFP оператор паризької пам’ятки, кількість відвідувачів буде обмежена до 10 тис. на день. Цього вимагають правила соціального дистанціювання під час пандемії.

Всі поверхи пам’ятника будуть доступні для відвідування, за винятком деяких ділянок, де ведуться ремонтні роботи.

Нагадаємо

У березні 2020 року, через загрозу поширення коронавірусу, в Парижі закрили Лувр, Версаль і Ейфелева вежа. Останню протримали закритою більше трьох місяців, потім відвідування пам’ятки знову обмежили восени.