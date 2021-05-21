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Стало известно, когда откроют Эйфелеву башню для посетителей

Киев • УНН

 • 12386 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Эйфелева башня откроется для посетителей с 16 июля. Об этом говорится в Twitter достопримечательности, передает УНН.

Стало известно, когда откроют Эйфелеву башню для посетителей

Цитата

“Буду рада снова приветствовать вас с 16 июля! Обратите внимание, что онлайн-билеты будут доступны с 1 июня”, — уточняется в сообщении.

Детали

Как сообщил AFP оператор парижской достопримечательности, количество посетителей будет ограничено до 10 тыс. в день. Этого требуют правила социального дистанцирования во время пандемии.

Все этажи памятника будут доступны для посещения, за исключением некоторых участков, где ведутся ремонтные работы.

Напомним

В марте 2020 года, из-за угрозы распространения коронавируса, в Париже закрыли Лувр, Версаль и Эйфелева башня. Последнюю продержали закрытой более трех месяцев, затемпосещение памятника снова ограничили осенью.

Украинские Национальные Новости

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