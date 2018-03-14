Стало відомо, коли увійдуть в обіг нові гривневі монети

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з'являться у обігу у 2019-2020 роках. Про це повідомив під час презентації нових обігових монет в.о. голови Нацбанку Яків Смолій, передає кореспондент УНН.

“Україна отримає нові монети номіналом в 1 та 2 гривні 27 квітня 2018 року, 5 та 10 гривень з’являться у обігу у 2019-2020 роках (за окремим рішенням НБУ)”, — сказав він.

Як уточнив Смолій, з 1 липня в Україні будуть запроваджені правила заокруглення загальної суми покупки у чеку. Крім того, з цієї дати Нацбанк припинить карбувати монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

При цьому, НБУ не буде вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 та 10 грн, але припинить друкувати ці банкноти та додатково поповнювати ними грошовий обіг.

“Правила заокруглення діють у разі відсутності монет і у покупця, і у продавця. Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься”, — додав Смолій.

Нагадаємо, Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, які з часом мають замінити банкноти.

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