Стало відомо, коли Джефф Безос покине посаду глави компанії Amazon

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“Я вибрав цю дату, тому що для мене вона символічна і значуща — це день народження Amazon, яка з’явилася в 1994 році, рівно 27 років тому”, — заявив Безос під час щорічних зборів акціонерів компанії.

Деталі

Після відходу Безоса посаду генерального директора Amazon займе Енді Ясси, який до цього був головою Amazon Web Services.

Засновник Amazon зазначив, що після відходу з посади глави компанії, він стане головою ради директорів і зосередиться на нових продуктах.

Нагадаємо

Джефф Безос заявив про те, що покине посаду глави компанії Amazon в лютому 2021 року.

Amazon, що продає товари і послуги через інтернет, заснована Безосом у США в 1994 році. Першими товарами сервісу були книги і музичні платівки. Пізніше почалася торгівля електротехнікою. Успіх принесла і можливість платного скачування фільмів, для подальшого перегляду без підключення до Інтернет. Зараз компанія не тільки продає, але виробляє товари: побутову техніку, книги, фільми і програми.