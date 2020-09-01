Стало відомо, хто розробляє стандарти для виготовлення засобів "прослушки"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні створено технічний комітет стандартизації “Спеціальні технічні засоби для знаття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації”, до складу якого включено представників виробників, державних замовників, наукових установ, органів з оцінки відповідності у цій сфері. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.
“...з метою забезпечення відповідності спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації своєму призначенню, їх сумісності, забезпечення раціонального виробництва та безпеки використання шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур створено технічний комітет стандартизації “Спеціальні технічні засоби для знаття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації”, - сказано у повідомленні.
Зазначається, що до складу комітету входять експерти з різних сфер.
“До складу технічного комітету включено представників виробників, державних замовників, наукових установ та органів з оцінки відповідності у цій сфері. У роботі цього технічного комітету серед інших беруть участь представники Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки”, — додається у повідомленні.
Окрім того, додається, що роботи із стандартизації у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації не потребують додаткового фінансування з державного бюджету.
Нагадаємо, на базі Служби безпеки України планували створити та впровадити єдині стандарти розробки та виготовлення засобів негласного отримання інформації.