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Стало відомо, хто розробляє стандарти для виготовлення засобів "прослушки"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Україні створено технічний комітет стандартизації “Спеціальні технічні засоби для знаття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації”, до складу якого включено представників виробників, державних замовників, наукових установ, органів з оцінки відповідності у цій сфері. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у пресслужбі Служби безпеки України.

Стало відомо, хто розробляє стандарти для виготовлення засобів "прослушки"

“...з метою забезпечення відповідності спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації своєму призначенню, їх сумісності, забезпечення раціонального виробництва та безпеки використання шляхом застосування визнаних правил, настанов і процедур створено технічний комітет стандартизації “Спеціальні технічні засоби для знаття інформації з каналів зв’язку та інші технічні засоби негласного отримання інформації”, - сказано у повідомленні.

Зазначається, що до складу комітету входять експерти з різних сфер.

“До складу технічного комітету включено представників виробників, державних замовників, наукових установ та органів з оцінки відповідності у цій сфері. У роботі цього технічного комітету серед інших беруть участь представники Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України та підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки”, — додається у повідомленні.

Окрім того, додається, що роботи із стандартизації у сфері спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку та інших технічних засобів негласного отримання інформації не потребують додаткового фінансування з державного бюджету.

Нагадаємо, на базі Служби безпеки України планували створити та впровадити єдині стандарти розробки та виготовлення засобів негласного отримання інформації

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