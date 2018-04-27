Стало відомо, хто очолив Департамент стратегічних розробок
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Начальником Департаменту стратегічних розробок НПУ призначено підполковника поліції Романа Осуховського. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції, передає УНН.
Як повідомили у Нацполіції, до призначення Осуховський обіймав посаду заступника начальника управління карного розшуку — начальника відділу боротьби з організованою злочинністю поліції Донецької області.
Основним завданням цього підрозділу, як повідомили у Нацполіції, є протидія організованим злочинним групам та злочинним організаціям, що становлять найбільшу суспільну небезпеку. Зокрема, й тих, які мають транснаціональні зв’язки.
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Перший заступник Голови Нацполіції — начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін зазначив, що Роман Осуховський тривалий час працював на оперативних посадах в Донецькій області.
“З початку війни, чотири роки, практично з нуля організовував роботу з документування злочинних угрупувань. Зокрема, у сфері документування злочинної діяльності учасників незаконних збройних формувань, терористів, які діють на території Донецької області”, — розповів перший заступник Голови Нацполіції.