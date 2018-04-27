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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно, кто возглавил Департамент стратегических разработок

Киев • УНН

 • 70718 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Начальником Департамента стратегических разработок НПУ назначен подполковник полиции Роман Осуховский. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции, передает УНН.

Стало известно, кто возглавил Департамент стратегических разработок

Как сообщили в Нацполиции, до назначения Осуховский занимал должность заместителя начальника управления уголовного розыска - начальника отдела по борьбе с организованной преступностью полиции Донецкой области.

Основной задачей этого подразделения, как сообщили в Нацполиции, является противодействие организованным преступным группам и преступным организациям, что представляют наибольшую общественную опасность. В том числе и тех, которые имеют транснациональные связи.

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Первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что Роман Осуховский долгое время работал на оперативных должностях в Донецкой области.

"С начала войны, четыре года, практически с нуля организовывал работу по документированию преступных группировок. В частности, в сфере документирования преступной деятельности участников незаконных вооруженных формирований, террористов, действующих на территории Донецкой области", - рассказал первый заместитель главы Нацполиции.

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