Стало відомо, хто керуватиме "Сбербанком" в Україні після його продажу

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Після продажу української філії “Сбербанку Росії”, найімовірніше, фінансову установу очолить нинішня заступник голови правління ПАТ “Сбербанк” Ірина Князєва. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

На користь цього свідчить той факт, що участь у переговорах щодо продажу української філії російського банку брав участь Валерій Хорошковський. Бізнесмен безпосередньою вів перемовини з керівником “Сбербанку” у Росії Германом Грефом. Були досягнути домовленості, що після продажу української філії неформальне управління нею здійснюватиме саме В.Хорошковський.

Щодо І.Князевої, то вона працювала під керівництво В.Хорошковського в “Укрсоцбанку”. Наразі в українській “дочці” “Сбербанку” вона відповідає за напрямок роздрібного бізнесу та МСБ (інформація з офіційного сайту установи — ред.).

Стосовно самої угоди з продажу, попереднє підписання якої відбулося 27 березня, то метою її має стати формальна зміна кінцевого бенефеціара. Остаточні рішення, щодо української філії та її роботи, навіть після продажу основних активів, все одно будуть ухвалювати в Росії.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що український філіал “Сбербанку” придбає латвійський Norvik Bank та Саїд Гуцерієв (син Михайла Гуцерієва, який є власником таких компаній як “РусНефть”, “Русский уголь” та “Мостпромстрой”).

Слід зауважити, що понад 80% акцій латвійської фінустанови належать російському бізнесменові Григорію Гусєльникову.

За попередньою інформацією, Г.Гусєльников та С.Гуцерієв розділять між собою українську “дочку” “Сбербанку” у співвідношенні 45% та 55% відповідно.

Вартість та інші деталі угоди поки не розголошуються.

Щодо Г.Гусєльникова, то він свого часу очолював G2 Сapital, підконтрольний російському олігарху Отару Марганії, який був позаштатним радником колишнього віце-премʼєра та міністра фінансів РФ Олексія Кудріна. Останнього вважають близьким до президента Росії Володимира Путіна та називаються “наглядачем” за “Сбербанком” у РФ.

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