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Стало известно, кто будет руководить "Сбербанком" в Украине после его продажи

Стало известно, кто будет руководить "Сбербанком" в Украине после его продажи

Киев • УНН

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КИЕВ. 28 марта. УНН. После продажи украинского филиала "Сбербанка России", скорее всего, финансовое учреждение возглавит нынешний заместитель председателя правления ОАО "Сбербанк" Ирина Князева. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

В пользу этого свидетельствует тот факт, что участие в переговорах о продаже украинского филиала российского банка принимал участие Валерий Хорошковский. Бизнесмен непосредственно вел переговоры с руководителем “Сбербанка” в России Германом Грефом. Были достигнуты договоренности, что после продажи украинского филиала неформальное управление им будет осуществлять именно В.Хорошковский.

Касательно И.Князевой, то она работала под руководством В.Хорошковского в “Укрсоцбанке”. Сейчас в украинской “дочке” “Сбербанка” она отвечает за направление розничного бизнеса и МСБ (информация с официального сайта учреждения — ред.).

Что касается самой сделки по продаже, предварительное подписание которой состоялось 27 марта, то ее целью должна стать формальная смена конечного бенефециара. Окончательные решения относительно украинского филиала и его работы, даже после продажи основных активов, все равно будут принимать в России.

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Ранее стало известно, что украинский филиал “Сбербанка” приобретет латвийский Norvik Bank и Саид Гуцериев (сын Михаила Гуцериева, который является владельцем таких компаний как “РусНефть”, “Русский уголь” и “Мостпромстрой”).

Следует заметить, что более 80% акций латвийского финучреждения принадлежат российскому бизнесмену Григорию Гусельникову.

По предварительной информации, Г.Гусельников и С.Гуцериев разделят между собой украинскую “дочку” “Сбербанка” в соотношении 45% и 55% соответственно.

Стоимость и другие детали соглашения пока не разглашаются.

Относительно Г.Гусельникова, то он в свое время возглавлял G2 Сapital, подконтрольный российскому олигарху Отару Маргания, который был внештатным советником бывшего вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина. Последнего считают близким к президенту России Владимиру Путину и называются “надзирателем” за “Сбербанком” в РФ.

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