Стало известно, кто будет руководить "Сбербанком" в Украине после его продажи
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. После продажи украинского филиала "Сбербанка России", скорее всего, финансовое учреждение возглавит нынешний заместитель председателя правления ОАО "Сбербанк" Ирина Князева. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
В пользу этого свидетельствует тот факт, что участие в переговорах о продаже украинского филиала российского банка принимал участие Валерий Хорошковский. Бизнесмен непосредственно вел переговоры с руководителем “Сбербанка” в России Германом Грефом. Были достигнуты договоренности, что после продажи украинского филиала неформальное управление им будет осуществлять именно В.Хорошковский.
Касательно И.Князевой, то она работала под руководством В.Хорошковского в “Укрсоцбанке”. Сейчас в украинской “дочке” “Сбербанка” она отвечает за направление розничного бизнеса и МСБ (информация с официального сайта учреждения — ред.).
Что касается самой сделки по продаже, предварительное подписание которой состоялось 27 марта, то ее целью должна стать формальная смена конечного бенефециара. Окончательные решения относительно украинского филиала и его работы, даже после продажи основных активов, все равно будут принимать в России.
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Ранее стало известно, что украинский филиал “Сбербанка” приобретет латвийский Norvik Bank и Саид Гуцериев (сын Михаила Гуцериева, который является владельцем таких компаний как “РусНефть”, “Русский уголь” и “Мостпромстрой”).
Следует заметить, что более 80% акций латвийского финучреждения принадлежат российскому бизнесмену Григорию Гусельникову.
По предварительной информации, Г.Гусельников и С.Гуцериев разделят между собой украинскую “дочку” “Сбербанка” в соотношении 45% и 55% соответственно.
Стоимость и другие детали соглашения пока не разглашаются.
Относительно Г.Гусельникова, то он в свое время возглавлял G2 Сapital, подконтрольный российскому олигарху Отару Маргания, который был внештатным советником бывшего вице-премьера и министра финансов РФ Алексея Кудрина. Последнего считают близким к президенту России Владимиру Путину и называются “надзирателем” за “Сбербанком” в РФ.