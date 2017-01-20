Стало відомо ім'я дизайнера сукні, яку Меланія Трамп одягла на інавгурацію
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Майбутня перша леді США Меланія Трамп з'явилася у день Інавгурації чоловіка в одязі від Ralph Lauren, передає УНН з посиланням на CNN.
Майбутня перша леді США Меланія Трамп з'явилася на інавгурацію чоловіка у кашеміровому жакеті, сукні, рукавичках та із клатчем з колекції Ralph Lauren під назвою "Блакитне небо".
У ЗМІ вже почали порівнювати образ Меланії з сукнею Жаклін Кенеді.
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп приїхав на традиційне богослужіння перед інавгурацією в церкві навпроти Білого дом.