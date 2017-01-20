Стало известно имя дизайнера платья, которое Мелания Трамп надела на инаугурацию
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась в день инаугурации мужа в одежде от Ralph Lauren, передает УНН со ссылкой на CNN.
Будущая первая леди США Мелания Трамп появилась на инаугурацию мужа в кашемировом жакете, платье, перчатках и с клатчем из коллекции Ralph Lauren под названием "Голубое небо".
В СМИ уже начали сравнивать образ Мелании с платьем Жаклин Кеннеди.
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп приехал на традиционное богослужение перед инаугурацией в церкви напротив Белого дом.