Стало відомо, до яких лікарів можна потрапити без направлення

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Безоплатно та без направлення можна потрапити до ряду лікарів в Україні, серед яких: гінеколог, психіатр, стоматолог та нарколог. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Національна спілка здоров’я України, передає УНН.