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Стало відомо, до яких лікарів можна потрапити без направлення

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Безоплатно та без направлення можна потрапити до ряду лікарів в Україні, серед яких: гінеколог, психіатр, стоматолог та нарколог. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Національна спілка здоров’я України, передає УНН.

"Декларація з лікарем та направлення від нього - ключ до безоплатних послуг програми медичних гарантій. Проте є перелік лікарів, до яких можна потрапити безоплатно без направлення", - йдеться у повідомленні.

Так, серед них:

▪️ гінеколог, в тому числі дитячий та підліткового віку;
▪️ психіатр, в тому числі підлітковий;
▪️ стоматолог (безоплатно - ургентна стоматологія усім та планова - дітям);
▪️ нарколог;
▪️ до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом.

У НСЗУ також нагадали, що екстрена медична допомога надається кожному без направлення і декларації.

Нагадаємо, що у Всесвітній день здоров’я лікар дала поради, як залишатися здоровим весною та на карантині.

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