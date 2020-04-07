Стало відомо, до яких лікарів можна потрапити без направлення
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Безоплатно та без направлення можна потрапити до ряду лікарів в Україні, серед яких: гінеколог, психіатр, стоматолог та нарколог. Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Національна спілка здоров’я України, передає УНН.
"Декларація з лікарем та направлення від нього - ключ до безоплатних послуг програми медичних гарантій. Проте є перелік лікарів, до яких можна потрапити безоплатно без направлення", - йдеться у повідомленні.
Так, серед них:
▪️ гінеколог, в тому числі дитячий та підліткового віку;
▪️ психіатр, в тому числі підлітковий;
▪️ стоматолог (безоплатно - ургентна стоматологія усім та планова - дітям);
▪️ нарколог;
▪️ до лікаря, у якого пацієнт із хронічними захворюваннями перебуває під медичним наглядом.
У НСЗУ також нагадали, що екстрена медична допомога надається кожному без направлення і декларації.
Нагадаємо, що у Всесвітній день здоров’я лікар дала поради, як залишатися здоровим весною та на карантині.