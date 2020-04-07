Стало известно, к каким врачам можно попасть без направления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. Бесплатно и без направления можно попасть к ряду врачей в Украине, среди которых: гинеколог, психиатр, стоматолог и нарколог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Национальный союз здоровья Украины, передает УНН.
"Декларация с врачом и направления от него - ключ к бесплатным услугам программы медицинских гарантий. Однако есть перечень врачей, к которым можно попасть бесплатно без направления", - говорится в сообщении.
Так, среди них:
▪️ гинеколог, в том числе детский и подросткового возраста;
▪️ психиатр, в том числе подростковый;
▪️ стоматолог (безвозмездно - ургентная стоматология всем и плановая - детям);
▪️ нарколог;
▪️ к врачу, у которого пациент с хроническими заболеваниями находится под контролем.
В НСЗУ также напомнили, что экстренная медицинская помощь предоставляется каждому без направления и декларации.
Напомним, что во Всемирный день здоровья врач дала советы, как оставаться здоровым весной и на карантине.