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Стало відомо, до яких країн у 2017 році виїхало найбільше українців

Стало відомо, до яких країн у 2017 році виїхало найбільше українців

Київ • УНН

 • 16492 перегляди

КИЇВ. 11 лютого. УНН. У 2017 році найбільше українців виїжджало до Польщі, Російської Федерації та Угорщини. Про це свідчать дані державної служби статистики України, передає УНН.

Зокрема, за даними Держстату, у 2017 році до Польщі виїхало 9 990 978 українців, із них з метою службової поїздки - 1 789, організований туризм - 5 059, приватна поїздка - 9 984 130. До Російської Федерації виїхало 4 376 423 українців, із них з метою службової поїздки - 28 177, організований туризм - 1 257, приватна поїздка - 4 346 989. До Угорщини виїхало 3 118 758 українців виключно з приватними поїздками.

Серед інших країн, до яких виїжджало найбільше українців:

  • Молдова - 1 680 353 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 678 661;
  • Білорусь - 1 186 466 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 130 942;
  • Туреччина - 1 185 051 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 148 097;
  • Румунія - 1 045 424 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 036 510.

Також багато українців відвідали:

  • Словаччину - 854 657 осіб виключно з приватними поїздками;
  • Єгипет - 733 597 осіб, із них туристів - 14 810, з метою приватної поїздки - 718 412;
  • Німеччину - 344 150 осіб, з метою приватної поїздки - 339 128;
  • Італію - 173 573 осіб, з метою приватної поїздки - 173 567;
  • Об'єднані Арабські Емірати - 166 586 осіб, з метою приватної поїздки - 158 237;
  • Ізраїль - 155 074 осіб, з метою приватної поїздки - 149 110;
  • Австрію - 115 406, з метою приватної поїздки - 110 015;
  • Нідерланди - 114 374, з метою приватної поїздки - 114 374;
  • Іспанію - 112 982 осіб виключно з приватними поїздками;
  • Грузію - 111 981 осіб, з метою приватної поїздки - 108 701;
  • Францію - 106 697 осіб виключно з приватними поїздками;
  • Грецію - 104 774 осіб, з метою приватної поїздки - 98 979.

Нагадаємо, Туреччина очолила ТОП-10 країн, громадяни яких працювали в Україні.

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