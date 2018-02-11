Стало відомо, до яких країн у 2017 році виїхало найбільше українців
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. У 2017 році найбільше українців виїжджало до Польщі, Російської Федерації та Угорщини. Про це свідчать дані державної служби статистики України, передає УНН.
Зокрема, за даними Держстату, у 2017 році до Польщі виїхало 9 990 978 українців, із них з метою службової поїздки - 1 789, організований туризм - 5 059, приватна поїздка - 9 984 130. До Російської Федерації виїхало 4 376 423 українців, із них з метою службової поїздки - 28 177, організований туризм - 1 257, приватна поїздка - 4 346 989. До Угорщини виїхало 3 118 758 українців виключно з приватними поїздками.
Серед інших країн, до яких виїжджало найбільше українців:
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- Молдова - 1 680 353 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 678 661;
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- Білорусь - 1 186 466 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 130 942;
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- Туреччина - 1 185 051 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 148 097;
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- Румунія - 1 045 424 осіб, із них з метою приватної поїздки - 1 036 510.
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Також багато українців відвідали:
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- Словаччину - 854 657 осіб виключно з приватними поїздками;
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- Єгипет - 733 597 осіб, із них туристів - 14 810, з метою приватної поїздки - 718 412;
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- Німеччину - 344 150 осіб, з метою приватної поїздки - 339 128;
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- Італію - 173 573 осіб, з метою приватної поїздки - 173 567;
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- Об'єднані Арабські Емірати - 166 586 осіб, з метою приватної поїздки - 158 237;
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- Ізраїль - 155 074 осіб, з метою приватної поїздки - 149 110;
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- Австрію - 115 406, з метою приватної поїздки - 110 015;
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- Нідерланди - 114 374, з метою приватної поїздки - 114 374;
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- Іспанію - 112 982 осіб виключно з приватними поїздками;
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- Грузію - 111 981 осіб, з метою приватної поїздки - 108 701;
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- Францію - 106 697 осіб виключно з приватними поїздками;
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- Грецію - 104 774 осіб, з метою приватної поїздки - 98 979.
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Нагадаємо, Туреччина очолила ТОП-10 країн, громадяни яких працювали в Україні.