Стало відомо деталі вибуху гранати у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Чоловік, який постраждав в результаті вибуху в Харкові, розповів деталі події. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Вибух стався на відстані не більше 100 метрів від житлового будинку, поряд з залізничною колією.
Постраждалий розповів, що коли він проходив повз колію, то хтось з кущів крикнув "Лягай!", після чого пролунав вибух.
За попередньою інформацією вибухнула граната РГД-5.
Як повідомляв УНН, у Харкові стався вибух. Від отриманих травм загинули 36 та 38-річні чоловіки. 35-річного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Всі обставини пригоди встановлюють правоохоронці.