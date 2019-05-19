Стали известны детали взрыва гранаты в Харькове

Взрыв произошел на расстоянии не более 100 метров от жилого дома, рядом с железнодорожными путями.

Пострадавший рассказал, что когда он проходил мимо пути, кто-то из кустов крикнул "Ложись!", после чего прогремел взрыв.

По предварительной информации взорвалась граната РГД-5.

Как сообщал УНН, в Харькове произошел взрыв. От полученных травм погибли 36 и 38-летние мужчины. 35-летнего пострадавшего доставили в медицинское учреждение с множественными осколочными ранениями головы и туловища.

Информация внесена в журнал единого учета. Решается вопрос о квалификации события согласно Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.