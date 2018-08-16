Стало відомо, чому різняться ціни на ліки в аптеках однієї мережі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Вартість лікарських засобів, доступних на полицях українських аптек, залежить від політики ціноутворення виробника. Про це в інтерв’ю УНН розповів директор Аптечної професійної асоціації України, доктор фармацевтичних наук Володимир Руденко.
"Зміна ціни виробником на лікарський засіб відображається на всіх ланках (процесу ціноутворення, - ред.)", - підкреслив він.
Стабільність вартості препарату у дистриб’ютора, в якого аптека закуповує ліки, також залежить від виробника.
"Частина аптечних закладів реалізують ліки в тій послідовності, в якій вони були закуплені. У такому випадку в аптеках, що належать одній мережі, можуть бути в наявності одні й ті ж самі лікарські засоби, але за різною ціною, залежно від партії та часу їх надходження у конкретний заклад. Інші суб’єкти господарювання здійснюють переоцінку лікарських засобів та встановлюють середню вартість", - пояснив він.
Нагадаємо, як писав УНН, в Україні відсутня монополія аптечного ринку.
Також нагадаємо, політики пропонують закрити сотні українських аптек, мотивуючі свою пропозицію бажанням знизити ціни на ліки. Разом з тим, така ініціатива парламентарів матиме абсолютно протилежний ефект, переконують фахівці фармацевтичного ринку.
Закриття аптечних закладів спровокує зниження конкуренції, посилить вплив виробників на процес формування цін на препарати, а у підсумку все це призведе до подорожчання ліків для українців.