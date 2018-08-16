Стало известно, почему различаются цены на лекарства в аптеках одной сети
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Стоимость лекарственных средств, доступных на полках украинских аптек, зависит от политики ценообразования производителя. Об этом в интервью УНН рассказал директор Аптечной профессиональной ассоциации Украины, доктор фармацевтических наук Владимир Руденко.
"Изменение цены производителем на лекарственное средство отражается на всех уровнях (процесса ценообразования, - ред.)", - подчеркнул он.
Стабильность стоимости препарата у дистрибьютора, у которого аптека закупает лекарства, также зависит от производителя.
"Часть аптек реализуют лекарства в той последовательности, в которой они были закуплены. В таком случае в аптеках, принадлежащих одной сети, могут быть в наличии одни и те же лекарственные средства, но по разной цене, в зависимости от партии и времени их поступления в конкретное заведение. Другие субъекты хозяйствования осуществляют переоценку лекарственных средств и устанавливают среднюю стоимость", - пояснил он.
Напомним, как писал УНН, в Украине отсутствует монополия аптечного рынка.
Также напомним, политики предлагают закрыть сотни украинских аптек, мотивируя свое предложение желанием снизить цены на лекарства. Вместе с тем, такая инициатива парламентариев будет иметь совершенно противоположный эффект, уверяют специалисты фармацевтического рынка.
Закрытие аптек спровоцирует снижение конкуренции, усилит влияние производителей на процесс формирования цен на препараты, а в итоге все это приведет к удорожанию лекарств для украинцев.