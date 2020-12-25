Стало відомим місце проведення поєдинку Кубка Девіса Україна — Ізраїль

Поєдинок української та ізраїльської збірних в Першій Світовій групі Кубка Девіса, який повинен був відбутися восени 2020 року, було перенесено на весну сезону-2021. Відомо, що матч пройде 5-6 березня на закритому хардовому корті клубу “Marina Tennis Club” в селі Погреби Київської області.

Раніше команди двічі грали один з одним на Кубку Девіса: у 1999 році українці виграли з рахунком 3:2, а в сезоні-2017 здобули перемогу з рахунком 5:0.

Нагадаємо, в березні 2020 року “синьо-жовті” перемогли в матчевому протистоянні в плей-офф Першої Світової групи проти збірної Китайського Тайбея. Команда Андрія Медведєва відігралася з рахунку 0:2 після першого ігрового дня, чого раніше в Кубку Девіса нашим тенісистам зробити не вдавалося.